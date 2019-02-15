В Минобороны появится новая военно-строительная структура

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ вместо ликвидированного в 2017 году Спецстроя появится публично-правовая компания (ППК) под условным названием "Военно-строительный комплекс". Об этом сообщает в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в военном ведомстве и строительстве.

"Полноценно заработать военная ППК должна уже в 2020 году", - отмечает издание.

По его данным, ППК "заменит имеющиеся сейчас у военных восемь ФГУПов и три АО". Сейчас разрабатывается "дорожная карта" создания и развития ППК, идет подготовка к регистрации и формирование документально-правовой базы.

Предполагается, что военная ППК будет самостоятельной организационно-правовой формой унитарной некоммерческой организации, учредителем которой будет РФ, а полномочия собственника возьмет на себя Минобороны РФ. Штаб-квартира ППК разместится в Москве, она будет иметь филиалы в военных округах и на Северном флоте, а также проектный блок.

Позже вице-премьер Юрий Борисов подтвердил эту информацию. По его словам, президент РФ Владимир Путин поручил создать публично-правовую компанию в сфере строительства в интересах вооружённых сил

"Такие указания верховным (главнокомандующим) даны", - сказал Борисов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".