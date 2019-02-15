Фракция ЛДПР не сможет наказать депутата Лугового за неподчинение в связи с законопроектом о защите Рунета

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Член фракции ЛДПР Андрей Луговой не понесет наказания за то, что, вопреки решению руководства, сохранил свою подпись под законопроектом об устойчивом Рунете, заявил "Интерфаксу" вице-спикер Госдумы, представитель ЛДПР Игорь Лебедев.

"Рычагов воздействия или какого-либо наказания (предусмотренного для такого рода ситуаций Положением о работе фракции - ИФ) нет", - сказал Лебедев. При этом он подчеркнул, что в целом это неправильно - "публично оспаривать позицию руководителя фракции".

Воздействие на Лугового со стороны руководства фракции было, по словам Лебедева, "поверхностным", то есть была возможность применить только морально-этические меры.

Как сообщалось ранее, член фракции ЛДПР Луговой пошел на конфликт с руководством фракции и отказался отзывать свою подпись под законопроектом об устойчивой работе Рунета. "Я не отзываю свою подпись, более того, я хочу как депутат еще и выступить (при обсуждении проекта закона - ИФ)", - сказал Луговой на заседании Госдумы во вторник.

Так он отреагировал на выступление лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который на заседании палаты заявил: "Мы снимаем его фамилию (Лугового) - он не является автором этого закона, и фракция не будет голосовать за данный закон".

Законопроект, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов РФ, "в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети интернет на территории РФ" Госдума приняла 12 февраля в первом чтении.

Как напомнил Жириновский, под законопроектом стоят подписи трех авторов - Лугового, а также сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой.

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова пояснила, что автор законодательной инициативы, если он хочет снять подпись, должен написать заявление на имя председателя Госдумы. Луговой этого не стал делать. Равно как не счел нужным писать заявление о выходе из фракции - такие предложения ему сделали представители ее руководства.

Регламент Госдумы предусматривает, что в случае выхода из фракции депутат лишается мандата.