Что произошло за день: суббота, 16 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Перекрытия обрушились в здании петербургского вуза ИТМО, погибших и пострадавших нет. Всего из здания Университета информационных технологий, механики и оптики в центре города был эвакуирован 81 человек. По предварительным данным, в момент обрушения кровли и перекрытий с первого по пятый этаж в здании шел ремонт, который ректор вуза назвал косметическим. Губернатор Петербурга Александр Беглов уточнил, что в крыле занимались иностранные студенты, они успели вовремя покинуть помещения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

- Суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Гражданин США заключен под стражу до 13 апреля 2019 года. Калви, а также нескольким фигурантам дела о хищении более чем 2,5 млрд рублей банка "Восточный" вменяется особо крупное мошенничество. Следствие признало потерпевшими двоих акционеров банка "Восточный", имена которых не называются.

- Умер швейцарский актер Бруно Ганц, ему было 77 лет. Он известен работами в картинах "Небо над Берлином" Вима Вендерса и "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера. А также ролью Адольфа Гитлера в фильме "Бункер".

- Власти Петербурга не согласовали марш памяти Бориса Немцова в центре города. Взамен для проведения акции предложен Полюстровский парк, однако организаторы с этим не согласны и намерены обратиться в суд.

- В Москве снова пришлось эвакуировать людей из-за звонков о минировании. В частности, поступили сигналы о взрывных устройствах в торговых центрах на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Преображенской площади, ТЦ "Атриум" на Земляном валу и ТЦ "Капитолий" на Варшавском шоссе.