Подрядчик отверг версию о вине материалов в ЧП в петербургском вузе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель и совладелец ООО "ПетербургРеставрация" Никита Барабанщиков, выполнявшего работы в здании университета ИТМО, убежден, что складирование строительных материалов не могло привести к обрушению.

"Процесс обрушения длился около 15 минут, он сопровождался треском кирпичной кладки, образованием трещин. За это время прораб успел проинформировать об обрушении и приступить к эвакуации. Складирование материалов не могло поспособствовать обрушению перекрытий с пятого по первый этажи и еще крыши", - сказал Барабанщиков "Интерфаксу".

Он сообщил, что ООО "ПетербургРеставрация" предстояло выполнить на объекте, в частности, внутренний ремонт с отделкой помещений, приспособить объект к современному использованию, заменить конструкции пола без замены несущих конструкций, оштукатурить стены, провести малярные работы, покраску, обустроить внутренние перегородки.

"Проектные решения предусматривали ремонт без противоаварийных мероприятий. Мы приступили к работам первого февраля: выполняли уборку и вывоз мусора, монтировали системы электроосвещения, демонтировали недействующие сети, частями подвозили необходимые материалы. На объекте еженедельно велась фотофиксация, все работы выполнялись в точности с утвержденной проектно-сметной документацией", - отметил Барабанщиков.

Он отметил, что до ООО "ПетербургРеставрация" на объекте уже велись строительные работы другим подрядчиком, но по неизвестным компании причинам не были завершены.

Барабанщиков добавил, что проект выполняла отдельная организация, в распоряжении которой были данные проведенного в 2018 году обследования технического состояния объекта.

"Согласно разработанной проектной документации, переданной нам по результатам технического обследования объекта, состояние несущих стен и простенков на объекте было ограниченно работоспособным: были зафиксированные дефекты, трещины, но без угрозы внезапного разрушения... Но не была зафиксирована динамика их развития. На мой взгляд, это обследование, выполненное в зоне второго этажа, не отражало в полной мере состояние несущих конструкций здания в целом. Полноценной оценки ситуации по несущим конструкциям здания документально у нас не было", - подчеркнул руководитель компании.

Он добавил, что уже дал разъяснения следователям по возбужденному в связи с обрушением делу.