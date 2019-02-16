Власти заявили, что никому из находившихся в ИТМО не потребовалась помощь врачей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Медицинская помощь не потребовалась никому из находившихся в момент обрушения в здании петербургского университета ИТМО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной в субботу.

"Помощь медиков не потребовалась", - сказал собеседник.

Между тем, как передал корреспондент "Интерфакса", на месте продолжают дежурить бригады "скорой помощи", работают экстренные службы и представители правоохранительных органов. Ведется осмотр завалов кинологическими службами; улица, где расположено здание, перекрыта.

Ранее сообщалось, что в ремонтируемом корпусе университета ИТМО в Санкт-Петербурге рухнули перекрытия. В момент обрушения в аудиториях занимались иностранные студенты, всего был эвакуирован 81 человек. Ректор петербургского вуза заявил, что в здании шел "косметический ремонт". В результате инцидента никто не погиб.