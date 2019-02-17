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Университет ИТМО отменил занятия в трех корпусах

Специалисты проверят безопасность помещений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Руководство университета ИТМО попросило Госстройнадзор о проведении экспертизы еще в трех корпусах по улице Ломоносова, 9, помимо проверки помещения, где произошло обрушение.

Как сообщила пресс-служба вуза в воскресенье, цель дополнительных экспертиз - определение возможности осуществления учебного процесса. Вуз попросил завершить экспертизы ко вторнику.

В связи с этим 18 и 19 февраля занятия в корпусах № 1, 3 и 4, а также во втором корпусе, где произошло ЧП, отменены, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу в университете ИТМО произошло обрушение перекрытий в корпусе по улице Ломоносова, 9. Часть сотрудников и студентов покинули здание самостоятельно, порядка 20 человек эвакуировали из корпуса спасатели. По данным вуза, во время обрушения в здании велись ремонтные работы. В результате ЧП никто не пострадал.

Теги: Россия, Санкт-Петербург

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