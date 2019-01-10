ОАК не откажется от композитов в МС-21 и постепенно сменит компоненты на российские

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не планирует отказываться от использования композитных материалов в производстве самолета МС-21 из-за того, что компания "Аэрокомпозит" была внесена в санкционные списки США.

"После включения (в минувшем сентябре - ИФ) "Аэрокомпозита" в санкционные списки мы начали процедуру обжалования этого решения. Подобные решения - это использование санкционной риторики в конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях", - говорится в заявлении ОАК.

"От нас это потребовало реализации дополнительных мер для обеспечения бесперебойного хода программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21", - отмечает ОАК, добавляя, что в России есть необходимые производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков.

"При финансовой и организационной поддержке Минпромторга в нашей стране осваивается вся цепочка производства композитных материалов в военной и гражданской сферах. В частности, уже несколько лет идет активная работа с "Росатомом", ВИАМом, рядом частных компаний по освоению производства композитных материалов для авиации. В результате в рамках общей программы импортозамещения идет пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги. Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации", - отметила корпорация.

"От использования композиционных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться. Идет развертывание серийного производства самолетов МС-21-300. Согласно контракту, первые поставки самолетов авиакомпании "Аэрофлот" должны начаться в 2020 году", - заявила ОАК.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК" ) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу​ создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21.

По данным газеты, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с "американской" нитью, четвертый самолет в стадии сборки.