В корпусе ИТМО, где обрушились перекрытия, отменили занятия до 7 марта

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В связи с проведением работ МЧС доступ во все корпуса петербургского Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где произошло обрушение, закрыт до 7 марта, занятия отменены, сообщается во вторник на сайте вуза.

"Учебные занятия в указанные даты в корпусах на ул. Ломоносова, д. 9 проводиться не будут", - говорится в сообщении.

16 февраля в Университете ИТМО произошло обрушение перекрытий в корпусе по улице Ломоносова, 9. Часть сотрудников и студентов покинули здание самостоятельно, порядка 20 человек эвакуировали из корпуса спасатели.

Как сообщили в вузе, во время обрушения в здании велись ремонтные работы. В результате ЧП никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".