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Из здания петербургского вуза эвакуировали 60 человек после обрушения перекрытий

Есть обновление от 19:03

По данным МЧС, в обрушившемся корпусе могли находиться студенты, пришедшие на факультативные занятия

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Около 60 человек эвакуированы из здания университета ИТМО в Санкт-Петербурге после обрушения перекрытий с пятого по второй этаж, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9, произошло обрушение плит перекрытия (с 5-го по 2-й этажи), на площади 150 кв.м на этаж, 5-этажное здание Санкт-Петербургского НИУ ИТМО", - сказали в ведомстве.

Эвакуированы предварительно 60 чел, добавили там.

Как уточнили в МЧС, в здании находились студенты, пришедшие на факультативные занятия.

Между тем, источник в администрации вуза сообщил "Интерфаксу", что рабочие могли оказаться под завалами рухнувшего корпуса университета ИТМО.

"Крыло находилось в ремонте. Там учебный процесс не проводился. Скорее всего, под завалами рабочие", - сказал источник.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что во втором корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова обрушилась крыша на пятом этаже.

Теги: Петербург, МЧС

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