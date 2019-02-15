Минобороны пообещало помочь с решением проблемы белых медведей на Новой Земле

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные подключились к решению проблемы нашествия белых медведей на поселок Белушья Губа на Новой Земле (архипелаг в Северном Ледовитом океане).

"Командование Новоземельского местного гарнизона Минобороны России совместно с руководством городского округа "Новая Земля" Архангельской области принимает меры по исключению угроз безопасности жителям поселка Белушья Губа от агрессивного поведения белых медведей, количество которых резко увеличилось в начале февраля", - сообщила в пятницу официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда".

По данным российских военных, понижение температуры способствовало формированию устойчивого ледового покрова - белые медведи вернулись к естественному способу добычи пропитания - охоте на тюленей.

Чтобы нашествие белых медведей не повторилось, сформирована межведомственная рабочая группа. В её составе - представители Минобороны России, Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, национального парка "Русская Арктика" и управления Росприроднадзора по Архангельской области, сообщила газета Минобороны РФ.

Отмечается, что в качестве первоочередной меры принято решение о переносе с 2021 на 2019-2020 годы сроков строительства на архипелаге современного мусоросжигательного комплекса, который будет соответствовать экологическим нормам.

"Минобороны России будет и дальше оказывать всевозможную помощь администрации городского округа "Новая Земля" по снижению угрозы жизни и здоровья людям на архипелаге со стороны белых медведей", - говорится в сообщении.

В городском округе "Новая Земля" 9 февраля был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с участившимися появлениями белых медведей в поселке Белушья Губа. Согласно докладу местных властей, количество белых медведей составляло порядка 52 особей, в посёлке постоянно находились от 5 до 10 хищников. Животные преследовали людей, заходили в подъезды домов, питались на местных свалках.

Накануне глава городского округа "Новая Земля" Жиганша Мусин сообщил "Интерфаксу", что медведей в окрестностях поселка Белушья Губа стало меньше.

"Мы контролируем миграцию медведей. На сегодня ситуация следующая: дней пять в посёлок мы не допускаем медведей вообще. Работают медвежьи патрули, отгоняем медведей. Мы также мониторим ситуацию в окрестностях поселка: в понедельник была сильная вьюга - численность посмотреть не могли, во вторник насчитали 20 медведей, в среду - 12, сегодня - 9 особей", - сказал Жиганша Мусин.

Он заявил, что режим ЧС на архипелаге будет снят, если численность хищников в окрестностях Белушьей Губы упадет до среднестатистических данных.

"Около поселка постоянно живут от 3 до 5 особей, в поселок они не заходят. Как только численность упадет до этих показателей, я сниму режим ЧС", - сказал Мусин.