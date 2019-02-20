"Единая Россия" оценила озвученные Путиным меры соцподдержки более чем 200 млрд рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительные расходы на реализацию мер социальной поддержки, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию, составят свыше 200 млрд рублей, считает секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Конкретные поручения, которые сегодня были даны, нужно будет перевести на язык законопроектов. Все они потребуют выделения дополнительных средств, поэтому Госдума, фракция "Единая Россия" в рамках весенней сессии примет соответствующие поправки", - сказал Турчак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"По нашим предварительным оценкам, более 200 млрд руб. необходимо будет дополнительно изыскать на выполнение первого демографического пакета, который был сегодня озвучен президентом", - отметил он.

По словам Турчака, "это было социальное послание, оно направлено на три основные цели: справедливость, народосбережение, поддержку многодетных семей".