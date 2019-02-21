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Госдума приняла закон о паллиативной помощи

В среду в послании Федеральному Собранию президент РФ попросил максимально быстро принять этот закон

Госдума приняла закон о паллиативной помощи
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о паллиативной помощи.

"В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи - сегодня закон принят в третьем чтении", - сказал Володин в четверг журналистам.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, "закон прошел широкое обсуждение со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, волонтерами, экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия".

"Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку - как медицинскую, так и психологическую", - добавил председатель Госдумы.

По словам Володина, "Государственная Дума будет держать на контроле реализацию закона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально работал для людей и помогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации".

Ранее Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что "нужно в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе в стационаре и дома, настроить ее на потребности конкретной семьи и конкретного человека: кому-то помочь в бытовых вопросах, привлечь патронажную службу, а где-то обучить родственников".

Президент отметил, что отработка таких индивидуальных принципов поддержки началась в прошлом году в ряде областей и "за четыре года их нужно внедрить по всей стране". Он подчеркнул, что при этом обязательно будет учитываться позиция волонтеров, врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворителей.

В начале декабря 2018 года глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в Госдуму правительством внесены поправки в закон об основах охраны здоровья, касающийся паллиативной помощи.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что закон относится к совместному ведению Федерации и регионов, и поэтому он был отправлен в субъекты на отзыв. Отзывы должны были поступить в январе, после чего, как ожидалось, Дума рассмотрит документ.

Вместе с тем вице-премьер напомнила, что законопроект не касается другой острой проблемы - ответственности врачей за неправильно оформленные сильные обезболивающие. Ранее эксперты неоднократно отмечали, что страх медиков оказаться фигурантами уголовного дела приводит к тому, что в России есть проблема с назначением наркотических анальгетиков.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения паллиативная помощь - это подход, ставящий своей целью улучшить качество жизни пациента и членов его семьи, оказавшихся перед лицом заболевания, угрожающего жизни. Цель достигается оказанием психологической, социальной помощи, а также через облегчение и предупреждение страданий, благодаря раннему выявлению и купированию боли.

Паллиативная помощь включает в себя два компонента: первый - облегчение страданий пациента на протяжении всего периода болезни, наряду с лечением; второй - медицинская помощь в последние дни жизни.

Теги: Госдума

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