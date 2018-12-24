Голикова анонсировала принятие закона о паллиативной помощи в феврале 2019 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что законопроект о паллиативной помощи, который подробно регламентирует обезболивание тяжелобольных пациентов, будет принят до конца зимы.

"Мы ожидаем при благоприятном исходе принятие его в феврале", - сказала Голикова на заседании совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере в понедельник.

В начале декабря глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в Госдуму правительством внесены поправки в закон об основах охраны здоровья, касающийся паллиативной помощи.

В свою очередь Голикова на заседании совета пояснила, что закон относится к совместному ведению Федерации и регионов, и поэтому он был отправлен в субъекты на отзыв. Отзывы должны поступить в январе, после чего ожидается, что Дума рассмотрит документ.

Вместе с тем вице-премьер напомнила, что законопроект не касается другой острой проблемы - ответственности врачей за неправильно оформленные сильные обезболивающие. Ранее эксперты неоднократно отмечали, что страх медиков оказаться фигурантами уголовного дела приводит к тому, что в России есть проблема с назначением наркотических анальгетиков.

"Тему декриминализации нужно отрабатывать отдельно, поскольку это компетенция правоохранительных органов. Но это не означает, что мы этим не будем заниматься, мы этим заниматься будем", - сказала Голикова.