В деле о пожаре на шахте Уралкалия с 9 погибшими появился пятый обвиняемый

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Общее число обвиняемых по делу о пожаре в строящемся стволе шахте "Уралкалия", где в декабре 2018 года погибли девять сотрудников подрядной организации, увеличилось до пяти.

Как сообщили "Интерфаксу" в канцелярии Ленинского районного суда Перми, пятым фигурантом этого уголовного дела стал Святослав Седов.

Суд продлил арест для всех обвиняемых до 22 апреля.

По информации местных СМИ, Седов является инженером по охране труда "Управления строительства - 30" ("УС-30"). Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

Утром 22 декабря 2018 года на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание, вызванное, по предварительным данным, строительными работами. Работы на стволе выполняло строительно-монтажное управление №680 ФГУП "УС-30" (Башкирия).

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, их тела удалось обнаружить в воскресенье, 23 декабря. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

Полностью очаги возгорания были ликвидированы к вечеру воскресенья.

В рамках расследования дела четырем сотрудникам строительно-монтажного управления №680 ФГУП "УС-30" предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек), они арестованы до 22 февраля.

Первоначально обвинение было предъявлено горным мастерам Андрею Купряшкину и Игорю Чукаеву, начальнику объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрею Артюхину и начальнику участка №5 этого комплекса Макусиму Канищеву.

Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.