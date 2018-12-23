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Спасателям пришлось поднимать погибших на шахте в Соликамске с глубины 362 метра

Как отметили в МЧС, на этой отметке были обнаружены очаг возгорания и тела горняков

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Очаг возгорания и тела погибших на шахте "Уралкалия" в Соликамске были обнаружены на отметке 362 метра, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев.

Во время ведомственной проверки будет установлено время, когда погибли люди, заявил он журналистам в воскресенье.

Бабинцев добавил, что калийные шахты исключают нахождение в них метана.

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По последним данным, подняты уже три тела погибших, тела шести строителей еще остаются под землей. "Тело третьего погибшего подняли на поверхность", - сказал представитель оперативного штаба.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. В зоне задымления оказались девять человек, все они погибли. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

В ликвидации происшествия, по последним данным, задействованы 162 человека и 38 единиц техники.

В воскресенье губернатор Пермского края подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия".

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Теги: Пермский край, Слликамск, Уралкалий

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