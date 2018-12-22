СКР возбудил уголовное дело в связи с аварией на шахте Соликамска

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП на шахте "Уралкалия" в Пермском крае, где остается неизвестной судьба девяти заблокированных в забое рабочих, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

"В зоне задымления находятся девять сотрудников подрядной организации. Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, строительные работы на руднике проводили работники сторонней подрядной организации. Восемь человек, находившихся в момент задымления под землей, выведены на поверхность, они не пострадали.

По данным управления, связи с остающимися под землей людьми до сих пор нет.

"В настоящее время на месте производятся горноспасательные работы по локализации и ликвидации аварии, принимаются меры к спасению находящихся в зоне задымления людей, - говорится в сообщении СУ СКР. - После этого следователи приступят к осмотру места происшествия".

Следователи устанавливают и допрашивают свидетелей инцидента и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности, отметили в управлении.

ЧП на руднике "Уралкалия"

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек.

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

Горноспасателям не удается установить связь с рабочими, заблокированными в руднике. Уже были предприняты четыре безуспешные попытки пробиться к ним.

На руднике работает следственно-оперативная группа.

В связи с ЧП в сообщении на сайте администрации Соликамска приводится номер телефона "горячей линии" +7 (34253) 7-06-97.