По делу о гибели строителей на шахте в Соликамске задержали четырех человек

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту гибели строителей на шахте "Уралкалия" в Пермском крае для расследования в центральный аппарат, сообщается на сайте СКР в воскресенье.

"По поручению Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели девяти рабочих передано в центральный аппарат ведомства. Ход расследования поставлен председателем СК России на личный контроль", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых уже задержаны четыре сотрудника ФГУП "УС-30 СМУ-680", сообщает СКР.

Это, в частности, горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

ЧП на руднике "Уралкалия"

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание было вызвано строительными работами.

На руднике работает следственно-оперативная группа.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

В воскресенье губернатор Пермского края подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия".

В настоящее время спасатели обнаружили в шахте тела всех девяти горняков, начался подъем погибших на поверхность.