Спасатели ликвидировали пожар в соликамской шахте

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Спасательные подразделения ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты "Уралкалия" в Соликамске, где погибли девять строителей.

"Пожар полностью потушен, все очаги горения ликвидированы", - сообщил "Интерфаксу" представитель оперативного штаба на месте происшествия.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. В зоне задымления оказались девять человек, все они погибли. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

К настоящему времени с глубины в 362 метра подняты тела пятерых погибших.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК России Светлана Петренко, глава СКР Александр Бастрыкин направил опытных криминалистов центрального аппарата СКР в Пермский край для оказания помощи в расследовании уголовного дела.

В воскресенье губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об установлении в регионе 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия" строителям.