"Мемориал" попросил возбудить дело из-за попытки сорвать показ фильма "Праздник"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Общество "Мемориал" обратилось в правоохранительные органы в связи с предпринятой накануне попыткой сорвать показ фильма Алексея Красовского "Праздник" в здании правозащитной организации.

"Сотрудники "Мемориала" обратились в полицию с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела о хулиганстве после попытки срыва показа фрагментов фильма "Праздник" Алексея Красовского и дискуссии о нем", - сказала в четверг "Интерфаксу" исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова.

Она отметила, что вначале людям, которые пытались сорвать показ, было предложено остаться в зале и дождаться дискуссии, но предложение "не увенчалось успехом".

"По нашему мнению, в их действиях присутствовали признаки хулиганства: люди не просто ворвались на частную территорию без приглашения, сорвали мероприятие, но один из них угрожал присутствующим гаечным ключом. Еще один или несколько доставали баллончики, не с газом, с дезодорантом, направляли их в глаза. В зале были пожилые люди, которых происходившее нервировало, для двоих мы вызвали "скорую" из-за поднявшегося давления. Врачи помогли, хотя одному предлагали госпитализацию, но человек отказался", - сказала Жемкова.

По ее словам, приехавшая полиция вывела хулиганов из зала, после чего прошел показ фрагментов фильма и дискуссия.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием от правоохранительных органов.

В фильме "Праздник" показывается история состоятельной семьи, жившей в блокадном Ленинграде. Осенью 2018 года секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил главу Минкультуры Владимира Мединского отказать фильму "Праздник" в выдаче прокатного удостоверения. Красовский отказался от проката картины в кинотеатрах и выложил ее в открытый доступ. 20 января режиссера приглашали на беседу к следователю МВД по экономическим делам.