Главные новости
В РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардера
В России

"Мемориал" попросил возбудить дело из-за попытки сорвать показ фильма "Праздник"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Общество "Мемориал" обратилось в правоохранительные органы в связи с предпринятой накануне попыткой сорвать показ фильма Алексея Красовского "Праздник" в здании правозащитной организации.

"Сотрудники "Мемориала" обратились в полицию с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела о хулиганстве после попытки срыва показа фрагментов фильма "Праздник" Алексея Красовского и дискуссии о нем", - сказала в четверг "Интерфаксу" исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова.

Она отметила, что вначале людям, которые пытались сорвать показ, было предложено остаться в зале и дождаться дискуссии, но предложение "не увенчалось успехом".

КультураYouTube временно заблокировал фильм "Праздник" про блокадный ЛенинградЧитать подробнее

"По нашему мнению, в их действиях присутствовали признаки хулиганства: люди не просто ворвались на частную территорию без приглашения, сорвали мероприятие, но один из них угрожал присутствующим гаечным ключом. Еще один или несколько доставали баллончики, не с газом, с дезодорантом, направляли их в глаза. В зале были пожилые люди, которых происходившее нервировало, для двоих мы вызвали "скорую" из-за поднявшегося давления. Врачи помогли, хотя одному предлагали госпитализацию, но человек отказался", - сказала Жемкова.

По ее словам, приехавшая полиция вывела хулиганов из зала, после чего прошел показ фрагментов фильма и дискуссия.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием от правоохранительных органов.

В фильме "Праздник" показывается история состоятельной семьи, жившей в блокадном Ленинграде. Осенью 2018 года секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил главу Минкультуры Владимира Мединского отказать фильму "Праздник" в выдаче прокатного удостоверения. Красовский отказался от проката картины в кинотеатрах и выложил ее в открытый доступ. 20 января режиссера приглашали на беседу к следователю МВД по экономическим делам.

Теги: кино, Алексей Красовский, Мемориал

Новости по теме

В России
Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой ценыМинобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой цены
По данным военного источника, возможна модернизация уже купленных ранее вертолетов за меньшие деньгиПодробнее
 Роскомнадзор составил в отношении Twitter административный протоколРоскомнадзор составил в отношении Twitter административный протокол
Решение связано с отказом компании отчитаться о локализации данных российских пользователей на территории страныПодробнее
 Суд Петербурга отказал депутату Резнику в иске к Беглову о защите честиСуд Петербурга отказал депутату Резнику в иске к Беглову о защите чести
Депутата возмутили слова о том, что он якобы поддержал идею сдать Ленинград фашистамПодробнее
 Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok своей вины не признаетПодробнее
В Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателей
Песков подчеркнул, что позиция бизнес-омбудсмена Титова согласуется с позицией Кремля в том, что "бизнесмены не должны ходить под статьей"Подробнее
 Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страхованииУбытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании
Всего мировые страховщики выплатят около $600 млн из-за восьми неудачных космических запусков в 2018 годуПодробнее
 Госдума приняла закон о паллиативной помощиГосдума приняла закон о паллиативной помощи
В среду в послании Федеральному Собранию президент РФ попросил максимально быстро принять этот законПодробнее
 МВД предложили спросить мнение автомобилистов по вопросу снижения нештрафуемого порога превышения скоростиМВД предложили спросить мнение автомобилистов по вопросу снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Власти собираются ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/чПодробнее
 ФТС заявила о средней стоимости покупок россиян в иностранных интернет-магазинах в 20 евроФТС заявила о средней стоимости покупок россиян в иностранных интернет-магазинах в 20 евро
Ограничение порога беспошлинного ввоза до 500 евро не вызвало сложностей, заявляют в ведомствеПодробнее
 Президент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооруженияПрезидент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооружения
Путин предложил Вашингтону посчитать, за сколько из нейтральных вод долетят ракеты, в частности гиперзвуковой "Циркон" на скорости 9 МаховПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд12 фото
19 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардераВ РоссииГосдума приняла закон о паллиативной помощиВ миреПассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звукаЭкономикаАвстрия высказалась в поддержку "Северного потока-2"

Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой цены

Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой ценыПо данным военного источника, возможна модернизация уже купленных ранее вертолетов за меньшие деньги Подробнее

Причиной случайного пуска ракеты в небе над Эстонией стала "необычная ошибка" пилота

Суд по делу о теракте в метро Петербурга начнется 25 февраля

МОК рассмотрит возможность включения брейк-данса в программу ОИ-2024

Похитителя картофеля в Сыктывкаре нашли по отпечатку номера машины на сугробе

Роскомнадзор составил в отношении Twitter административный протокол

Роскомнадзор составил в отношении Twitter административный протоколРешение связано с отказом компании отчитаться о локализации данных российских пользователей на территории страны Подробнее

Беспилотник нарушил работу международного аэропорта Дублина

Молдавские пограничники не пустили в страну еще одного российского журналиста

Клинику "Асклепий мед" закрыли в Москве после смерти пациентки

Дума будет публиковать на сайте сомнительные заявления депутатов с комментариями палаты

Высшая школа экономика отстранила от занятий 451 студента из-за кори

Геоглиф "Ленин" в Вологодской области признан объектом культурного наследия

В Каталонии активисты заблокировали дороги из-за суда над лидерами сепаратистов

Международный авиасалон в Бангалоре

Международный авиасалон в Бангалоре8 фото

Минкульт не увидел смысла в увеличении числа постов Росгвардии в музеях

Курильские острова не уйдут под воду из-за глобального потепления

Потери граждан при смене пенсионных фондов в 2018 году оценили в 10 млрд рублей

Глава Сибирского отделения РАН назвал "ударом ниже пояса" арест своего зама Благодыря

"Мемориал" попросил возбудить дело из-за попытки сорвать показ фильма "Праздник"

Индийские мошенники похитили 45 тысяч рублей с банковской карты омички

Волна гриппа и ОРВИ в России пошла на спад

На Украине начались обыски по делу о подкупе избирателей

Москалькова отказалась от встречи с украинским омбудсменом из-за ее резкого высказывания

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');