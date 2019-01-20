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YouTube временно заблокировал фильм "Праздник" про блокадный Ленинград

Есть обновление от 15:10

Представители сервиса объяснили произошедшее системным сбоем

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Фильм Алексея Красовского "Праздник" был на несколько часов заблокирован на канале режиссера в YouTube без каких-либо предупреждений, позднее в компании объяснили это системным сбоем.

"Когда количество просмотров фильма "Праздник" перевалило за миллион, система каким-то образом сработала на закрытие в раздаче фильма. Сейчас человек со стороны YouTube, назовем его куратором, с кем мы переписывались, ответил мне, что это какой-то системный сбой, ошибка, впредь они постараются этой ошибки избежать. Не знаю, общественное давление на них повлияло или что-то еще, но раздачу снова открыли", - рассказал режиссер "Интерфаксу" в воскресенье.

Он отметил, что ему "не поступало никакого официального письма со стороны YouTube, не предъявлено никаких обвинений, я ничего не нарушил, все достаточно открыто, прозрачно демонстрирую".

Красовский рассказал, что вечером планировался прямой эфир на его канале YouTube. Он и его коллеги собирались рассказать о планах касаемо нового проекта - сериала "Революция".

Говоря о проекте "Революция", собеседник агентства рассказал, что это история, которая происходит в наши дни. "Уже написано четыре серии. Это тоже недорогой проект, который надеюсь реализовать с помощью краудфандинга и обычных людей в качестве инвесторов. И показать также на YouTube", - рассказал он

Премьера комедии "Праздник" состоялась на YouTube 3 января. Действие в картине происходит в окрестностях блокадного Ленинграда 31 декабря. В загородном доме семьи Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются шесть человек, которые намерены встретить Новый год.

По словам создателей, средства на фильм собиралась, в частности, с помощью краудфандинга, так как после скандалов с "Матильдой" и "Смертью Сталина" "продюсеры не хотели рисковать, видя рядом с "блокадой" слово "сатира".

В картине снялись Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

В середине октября в Российском военно-историческом обществе (РВИО) призвали не показывать фильм "Праздник", так как сочли, что "показ таких фильмов - это кощунство в отношении нашей истории", а авторы фильма "перевирают историю". По мнению научного директора РВИО Михаила Мягкова, то, что они "видели, что представлено в отрывках сюжета, что автор говорил о фильме, что уже написано о фильме", позволяет заранее делать выводы о работе до ее просмотра.

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Теги: Алексей Красовский, YouTube

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