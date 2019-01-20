Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Красовский был приглашен на допрос к следователю", - сказал собеседник агентства.

По его словам, режиссера вызвали на беседу со следователем управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции.

Источник добавил, что причина вызова режиссера на допрос пока не известна.

Алексей Красовский - режиссер фильма "Праздник" о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. Его фильм был размещен на видеохостинге YouTube. Накануне он планировал провести прямой эфир, где собирался рассказать о новом проекте - сериале "Революция".

Как сообщалось ранее, фильм "Праздник" был на несколько часов заблокирован на канале режиссера в YouTube без каких-либо предупреждений, позднее в компании объяснили это системным сбоем.