Путин поручил Кириенко обсудить с экспертами господдержку современной музыки

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил администрации Кремля организовать обсуждение с экспертами вопросов господдержки современной популярной музыки, в том числе востребованной у молодежи.

Представить план первоочередных действий в этой сфере администрация президента должна до 1 сентября текущего года.

"Администрации президента организовать обсуждение с участием экспертного сообщества и экспертных организаций форм господдержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств", - говорится в перечне поручений президента, размещенном на сайте Кремля.

Поручение адресовано первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко.

Отмены концертов

С осени 2018 года в регионах РФ под давлением местных властей и различных общественных организаций был отменён ряд концертов исполнителей современной популярной у молодежи музыки.

Это коснулось, в том числе, рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK, "Френдзона", рэперов GONE.Fludd (Александр Смирнов) и Элджея (Алексей Узенюк), других музыкантов. Некоторых из них даже задерживали.

Самый плохой способ - "хватать и не пущать"

Президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался по этой проблеме, называя бесперспективным метод "хватать и не пущать" в ситуации с запретом молодежных концертов.

"Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью - если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас", - сказал Путин 15 декабря 2018 года на заседании Совета по культуре и искусству.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться с участием администрации президента и представителей Минкультуры.

"Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами - это самое главное. Потому что способ, о котором вы упоминали - "хватать и не пущать" - он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратно ожидаемому", - сказал глава государства.

20 декабря на итоговой большой пресс-конференции Путин предупредил, что задержание рэперов ни к чему хорошему не приведет, результат будет обратным. "По поводу задержания этих рэперов - я с вами согласен, это результат обратный и ожидаемый, ничего хорошего в этом нет", - сказал он.

Он подчеркнул, что, конечно, бессмысленно "хватать и не пущать" и наказывать, но в то же время выступил против того, чтобы "потакать низменным мотивам и интересам и низкому профилю культуры".

"Потакать нельзя точно. Есть и другие элементы, скажем, пропаганда наркотиков. Зачем нам нужно, чтобы наша молодежь употребляла наркотики, и зачем нам потворствовать пропаганде употребления наркотиков? Это деградация общества, деградация молодых людей, деградация нации. Мы что хотим деградировать? Кто-то там хочет пропагандировать наркотики. Мы не должны этого делать. И поощрять это ни в коем случае нельзя. И смотреть на это безучастно тоже нельзя", - заявил Путин.

Он пояснил, что нужно противодействовать этой тенденции.

"Или стало модно пропагандировать суицид среди молодежи. Ну чего, пойдем сейчас все и повесимся что ли? Чур я не первый, чур вы тогда первые будете. Не хочется ведь, правильно? Так нельзя же допустить этого в молодежной среде", - рассказал Путин.

Он напомнил, что на Совете по культуре и искусству уже говорил о том, что если с какое-то явление нельзя победить, то его нужно возглавить. "Но нужно же по-умному. Не значит, что схватить и не пущать. Нет, это не реакция, здесь по-другому нужно действовать. Есть такие средства? Есть, конечно, нужно просто аккуратно и спокойно выстраивать, убеждать в большей привлекательности других ценностей. Но просто грубо запрещать нельзя, я с вами согласен", - подытожил глава государства.

Любая музыка приятна, если она талантлива

Путин также поделился своими собственными музыкальными предпочтениями: он любит классические музыкальные произведения, а стиль Heavy metal для него тяжеловат в восприятии.

"Мне нравится и современная музыка и так называемая популярная классическая музыка. Но не очень сложная, потому что нужно быть хорошо подготовленным слушателем. Но традиционные классические произведения самых любимых в мире авторов - я люблю это слушать", - сказал Путин после ежегодной большой пресс-конференции в интервью 17-летней Регине Парпиевой.

В качестве композиторов, которых он любит слушать, Путин, в частности назвал Чайковского, Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.

Поклонником стиля Heavy metal он не является. "Heavy metal для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато", - объяснил президент.

"Хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции", - отметил Путин.

Кириенко: запреты концертов - это глупость

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в начале декабря 2018 года назвал глупостью запрет концертов в России и призвал уделять больше внимания современной молодежной культуре.

"Это такая среда, и там надо уметь работать. Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов - это глупость", - сказал Кириенко 7 декабря на съезде "Единой России".

Он подчеркнул, что сегодня важнейшая задача для школы - это работа с молодежью. "Она (задача) требует сегодня умения работать на их языке, умения работать в той среде, в которой они работают", - заявил Кириенко.

Он рассказал, что иногда приходится слышать высказывания, что сегодня молодое поколение какое-то не то. "Это все ерунда. Они лучше нас, они интереснее нас, они замечательные! Потому что главная ценность современного молодого поколения - это ценность самореализации. Она занимает первое место и намного обгоняет любые материальные ценности. Они хотят реализоваться сами, хотят реализовать свой талант, хотят внести вклад в развитие своей страны", - пояснил Кириенко.

Он подчеркнул, что государство обязано создать для них эту возможность.

Росмолодежь: "Ничего запрещать нельзя"

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев также призвал не запрещать концерты современных молодежных субкультур.

"Ничего запрещать нельзя. Запрещать что-либо молодым людям, мне кажется, противоестественно. Если это не выходит за рамки требований закона. Надо работать с молодежью и разговаривать с ней на понятном языке", - заявил Бугаев 10 декабря 2018 года журналистам в Казани.

По его словам, в запретительных мероприятиях кроется "двойное дно". "Все, что мы запрещаем, мы, как правило, еще и рекламируем. Мы не должны запрещать. Мы должны делать так, чтобы наши принципы и убеждения, наша основа воспитательной работы были ясны, понятны и доходчивы молодым людям", - добавил он.

Глава Росмолодежи считает, что с сообществами, в том числе с сообществами любителей различных видов современной музыки, нужно просто работать.

"Точно ничего не запрещать. (Надо) разъяснять, работать с сообществами, помогать развиваться, транслировать свое видение этого мира. Если та или иная субкультура не несет в себе контента, связанного с пропагандой экстремизма, терроризма или иных запрещенных вещей нашим законодательством то, мы должны находить язык с любой субкультурой", - заключил Бугаев.

Власти на местах перестраховываются

Советник главы государства по культуре Владимир Толстой отметил, что и Путин, и его администрация дали однозначный сигнал, что запрет концертов музыкантов в качестве перестраховки - это не метод работы с молодежью, но проблем взаимодействия с ней это не решает.

"Мне кажется, что власти на местах перестраховываются. Они почувствовали какую-то угрозу, потому что это трудно управляемые большие массы людей. И чаще всего именно от осознания собственного бессилия начинают приниматься запретительные меры", - сказал Толстой на пресс-конференции 18 декабря 2018 года.

"Совершенно однозначно, и Сергей Владиленович Кириенко неоднократно высказывался на эту тему, а сейчас и президент, что это не метод совершенно. Я думаю, что сигнал местным властям прозвучал абсолютно убедительный и однозначный", - подчеркнул он.

Другое дело, добавил советник президента, "что это пока не решение проблемы", справиться с которой поручено Минкультуры и администрации президента, "чтобы популярность этих людей не входила в противоречие с действующим законодательством и не создавала беспорядки там или угрозы детских суицидов".

"Есть проблемы, с которыми невозможно не считаться, и государство должно защитить своих граждан, в том числе юных граждан от каких-то необдуманных поступков, находящихся в противоречии с законом. Только и всего", - сказал Толстой.