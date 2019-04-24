МВД объяснило порядок упрощенной выдачи гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Граждане ДНР и ЛНР (Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики - ИФ) смогут обратиться за получением российского гражданства в Ростовской области, для их принятия в гражданство имеются условия, сообщили "Интерфаксу" МВД РФ.

"Планируется, что приём заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию", - сказали в пресс-центре МВД.

Предположительный срок рассмотрения заявления - до трех месяцев, добавили там.

По данным МВД, в случае положительного решения о приобретении гражданства "указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации".

"Данная категория лиц также сможет получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт)",- сообщили в ведомстве.

Без отказа от украинского паспорта

Граждане Украины, проживающие на территориях ДНР и ЛНР, вправе запросить российское гражданство без отказа от украинского при его наличии.

"Установленный указом (президента РФ - ИФ) порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР. В том числе речь идет о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях", - заявили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ в среду.

"Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства", - пояснили в МВД.

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Согласно документу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.