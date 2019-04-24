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США назвали указ о паспортах РФ для ДНР и ЛНР частью оккупационного плана

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подрывает попытки имплементации минских договоренностей, заявил в среду спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Это решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки имплементировать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины", - написал он в твиттере.

"Донбасс - это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы", - подчеркнул американский дипломат.

Президент РФ Владимир Путин подписал в среду указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Согласно документу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

США РФ ДНР ЛНР

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