Путин не понял, чем русскоязычные жители Донбасса "хуже румын и венгров"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал странной негативную реакцию официального Киева на его указ о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Он отметил, что подобная практика давно существует в других странах, которые выдавали паспорта гражданам Украины.

"Польша вот уже много лет - чуть ли не десять лет - выдает карту поляка. То же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия, Румыния. Соответственно, венграм, румынам, полякам. И в этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?" - сказал Путин.

"Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств - родственных связей, смешанных браков и каких-то других соображений? Я не вижу здесь ничего необычного", - добавил глава государства.

По его словам, "более того, когда другие страны - соседи Украины на протяжении многих лет это делают, почему Россия не может делать?"

"Тем более, что люди, проживающие на территориях ДНР или ЛНР, находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на Украине. Потому что они лишены элементарных человеческих прав с точки зрения, например, получения образования. Им даже трудно передвигаться не на территории Украины или третьих стран, а даже на территории России или даже купить билет часто на самолет или на поезд", - отметил Путин.

"Это вообще запредельная ситуация", - добавил президент.

24 апреля он подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.