Поиск

Германия и Франция осудили упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям Донецка и Луганска противоречит Минским соглашениям, заявляет в четверг МИД ФРГ.

"Заявление России противоречит духу и целям минских соглашений. Это противоположность тому, что сейчас так необходимо - вкладу в деэскалацию", - говорится в сообщении в твиттере министерства.

Отмечается, что Германия осуждает это решение вместе с Францией.

"Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, который призван облегчить вступление в российское гражданство населения в частях восточной Украины. Эти регионы - часть государственной территории Украины", - указано в сообщении министерства.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Германия Франция Донбасс

Новости по теме

Новости

Власти Шри-Ланки следили за террористами, но не арестовали их из-за слабых доказательств

Токийский суд вновь решил отпустить Карлоса Гона под залог в $4,5 млн

Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка

Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка

Встреча Путина и Ким Чен Ына с глазу на глаз продолжалась дольше, чем планировалось

Встреча Путина и Ким Чен Ына с глазу на глаз продолжалась дольше, чем планировалось

Приостановка поставок по "Дружбе" не помешала Orlen перерабатывать нефть в Плоцке

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 25 апреля

Саммит Россия-КНДР стартовал на острове Русский

ЦТАК сообщил о прибытии Ким Чен Ына во Владивосток почти сутки спустя

Президент Южной Кореи встретится с Патрушевым в четверг

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');