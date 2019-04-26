Ким Чен Ын пообещал снова приехать во Владивосток

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал вновь посетить Владивосток, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко журналистам после обеда с руководителем КНДР.

"Сегодня был прием от имени губернатора в ресторане "Лесная заимка", где в 2002 году где был его отец (Ким Чен Ир - ИФ). Меню было представлено то же самое. Это русская кухня, кухня, которую он уважает. Это наши традиционные народные русские песни, которые они знают прекрасно и любят эти песни. Конечно, мы старались провести аналогию. Мне кажется, что это удалось. По пути я еще показал ресторан "Моранбон", который открывал его дедушка, Ким Ир Сен, он сказал, что в следующий приезд туда пойдет. Владивосток произвел хорошее впечатление", - сказал Кожемяко.

По его словам, "традиционно лидеры КНДР радушно и дружелюбно относятся к своему ближайшему соседу - России".

Ранее в пятницу бронепоезд с Ким Чен Ыном уехал из Владивостока.