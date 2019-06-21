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Во Владивостоке установили мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Памятная доска в честь визита во Владивосток лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморье весной этого года и встречи с президентом России Владимиром Путиным, открыта во Владивостоке, сообщила в пятницу пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Церемония состоялась на территории загородного комплекса "Лесная заимка" в присутствии представителей Генерального консульства КНДР во Владивостоке, представительства МИД РФ во Владивостоке, регионального отделения "ЕР", говорится в сообщении.

Памятная табличка установлена напротив другой мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира на Дальний Восток летом 2002 года.

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Открытие памятной доски в честь Ким Чен Ына приурочили к 55-летию со дня начала работы его отца в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи, генеральным секретарем которой он был на протяжении многих лет.

В ресторане "Лесная заимка" Ким Чен Ын обедал перед отъездом из Владивостока.

25 апреля Ким Чен Ын впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры проходили во Владивостоке в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главы двух стран обсудили пути для налаживания стратегического взаимопонимания и тактического содействия в процессе обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и регионе.

Владивосток КНДР Ким Чен Ын

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