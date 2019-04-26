Пожар на "Красмаше" удалось локализовать

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в цехе с холодильниками на территории завода "Красмаш", сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии.

"Пожарные работают. Возгорание дальше не идет. Пожар локализован", - сказал источник. Он сообщил, что угрозы соседним цехам нет.

В МЧС РФ подтвердили, что пожарным удалось локализовать возгорание на территории завода "Красмаш" в Красноярске. "Пожар локализован на площади 20 тыс. квадратных метров", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара на складе холодильников на территории завода "Красмаш" в Красноярске составляет 24 тыс. квадратных метров. "Горит по всей площади - на 24 тыс. квадратных метров. Угрозы перехода огня на другие объекты нет", - сказали в ведомстве.