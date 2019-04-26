Поиск

Пожар на "Красмаше" удалось локализовать

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в цехе с холодильниками на территории завода "Красмаш", сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии.

"Пожарные работают. Возгорание дальше не идет. Пожар локализован", - сказал источник. Он сообщил, что угрозы соседним цехам нет.

В МЧС РФ подтвердили, что пожарным удалось локализовать возгорание на территории завода "Красмаш" в Красноярске. "Пожар локализован на площади 20 тыс. квадратных метров", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара на складе холодильников на территории завода "Красмаш" в Красноярске составляет 24 тыс. квадратных метров. "Горит по всей площади - на 24 тыс. квадратных метров. Угрозы перехода огня на другие объекты нет", - сказали в ведомстве.

Красмаш

Новости по теме

Новости

Пожар на территории "Красмаша" охватил всю площадь склада

Пожар на территории "Красмаша" охватил всю площадь склада

Возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"

Возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"

Суд арестовал экс-сотрудника ФСБ Васильева по делу о хищении 490 млн рублей

В горящем на территории "Красмаша" здании не было боевой техники

Силовики предотвратили теракт в Нальчике

На территории производящего ракеты "Синева" завода произошел сильный пожар

На территории производящего ракеты "Синева" завода произошел сильный пожар

Экс-сотрудник ФСБ Фролов арестован по обвинению в мошенничестве

Подельников арестованного полковника ФСБ обвинили в хищении полумиллиарда рублей

Подельников арестованного полковника ФСБ обвинили в хищении полумиллиарда рублей

В Госдуме захотели обязать производителей соблюдать ГОСТы для продуктов с эталонными названиями

В Кремле оценили идею Трампа об отказе от ядерного оружия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');