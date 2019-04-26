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Специалисты обезопасили ракетный завод "Красмаша" от пожара

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты принимают достаточные меры для того, чтобы пожар на частном предприятии на территории "Красмаша" не перекинулся на ракетный завод, сообщили в "Роскосмосе".

"Пожаром охвачен примыкающий частный завод на территории "Красмаша". Приняты исчерпывающие меры для того, чтобы огонь не затронул территорию ракетного завода. Администрация предприятия и пожарные подразделения предприятия находятся на месте. Ситуация докладывается главе "Роскосмоса", - говорится в сообщении в официальном аккаунте "Роскосмоса" в твиттере.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 20 тысяч квадратных метров.

Пожар на территории завода "Красмаш" происходит в цеху, используемом под склад холодильной техники. Раньше в здании располагался компрессорный завод "Бирюса".

Пострадавших в результате происшествия нет.

"Красмаш" производит ракетно-космическую технику, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Роскосмос Красмаш

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