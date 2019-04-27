Производственные цеха горевшего завода "Бирюса" не пострадали

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU -Пожар на складе готовой продукции красноярского завоза холодильников "Бирюса" не затронул производственные цеха предприятия, сообщил журналистам в субботу начальник Главного управления МЧС России по краю Игорь Лисин.

"Горел только склад готовой продукции, сборка там не проводилась", - подчеркнул Лисин.

Ранее глава регионального управления МЧС сообщил, что одна из основных версий возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В результате пожара разрушено здание склада предприятия, сгорело 50 тыс. бытовых холодильников.

Также в субботу глава регионального агентства ГО и ЧС Александр Эйдемиллер сообщил журналистам, что в результате пожара на предприятии, системы жизнеобеспечения жилого сектора не пострадали.

"Все что касается систем жизнеобеспечения красноярского завода холодильников, они никак не связаны с системами жизнеобеспечения жилого сектора, который находится в непосредственной близости (к предприятию - ИФ), соответственно все системы работают в обычном, нормальном режиме", - отметил Эйдемиллер.

Ранее сообщалось, что 26 апреля пожар на территории красноярского оборонного завода "Красмаш" произошел на крыше одного из цехов на площади 20 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля. В тушении участвовали более 120 человек, около 30 единиц техники. По данным МЧС РФ, огонь охватил один из цехов по производству холодильных установок - цех готовой продукции. Позже агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар произошел в цехе готовой продукции красноярского завода холодильников "Бирюса", расположенного на территории "Красмаша". В 08:00 по местному времени (04:00 по Москве) в субботу открытое горение было ликвидировано, погибших и пострадавших нет.