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Пожар на территории завода "Красмаш" в Красноярске ликвидирован

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем на складе холодильников на территории завод "Красмаш" в Красноярске.

"Открытое горение ликвидировано", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по краю, в тушении принимали участие более 120 человек, 33 единицы техники.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара на складе холодильников на территории завода "Красмаш" в Красноярске составляет 24 тыс. квадратных метров. "Горит по всей площади - на 24 тыс. квадратных метров. Угрозы перехода огня на другие объекты нет", - сказали в ведомстве.

"Красмаш" производит ракетно-космическую технику, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат".

Пожар на территории завода "Красмаш" происходил в цеху, используемом под склад холодильной техники, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Возгорание происходит в цеху, где ранее располагался компрессорный завод "Бирюса", в настоящее время он используется как склад холодильников. Боевой техники в горящем здании нет", - сказал собеседник агентства.

Единая служба помощи Красноярского края подтвердила, что пожар на "Красмаше" охватил цех по сборке холодильных установок. "Красноярск, улица Красноярский рабочий, д. 29, произошел пожар в цехе по сборке холодильных установок. Пострадавших нет", - сообщала ранее Единая служба помощи.

Как уточнили ранее агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства региона, пожар в Красноярске произошел в цехе готовой продукции красноярского завода холодильников "Бирюса", расположенного на территории оборонного завода "Красмаш". "Загорелся цех готовой продукции именно на заводе "Бирюса", - сказал заместитель начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Николай Базаров.

Красноярский край Красмаш

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