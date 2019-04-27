МЧС выдвинул версию возникновения пожара на территории "Красмаша"

Фото: ТАСС, Сергей Сошенко

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Основная версия возникновения пожара на красноярском предприятии - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил журналистам в субботу начальник Главного управления МЧС России по краю Игорь Лисин.

"Одна из основных версий пожара - это нарушение правил эксплуатации электрооборудования, есть еще и другие версии, но они будут отрабатываться в рамках оперативно-следственных мероприятий", - сказал Лисин.

По его словам в результате пожара разрушено здание склада предприятия, сгорело 50 тыс. бытовых холодильников.

В настоящее время на месте специалисты ведут работы по ликвидации последствий, разбирают завалы, проливают конструкции для предотвращения возможных повторных загораний.

Ранее сообщалось, что 26 апреля пожар на территории красноярского оборонного завода "Красмаш" произошел на крыше одного из цехов на площади 20 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля. По данным МЧС РФ, огонь охватил один из цехов по производству холодильных установок - цех готовой продукции. Позже агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар произошел в цехе готовой продукции красноярского завода холодильников "Бирюса", расположенного на территории "Красмаша". В 8:00 по местному времени (04:00 мск) в субботу открытое горение было ликвидировано, погибших и пострадавших нет.