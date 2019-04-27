Роспотребнадзор не выявил превышения нормы загрязняющих веществ возле "Красмаша"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю не обнаружили превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в жилых районах Красноярска возле завода "Красмаш", сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства.

"Проведен отбор 27 проб атмосферного воздуха на содержание диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, аммиака, сероводорода, мелкодисперсной пыли, взвешенных веществ. По результатам проведенных исследований концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки не превышают гигиенические нормативы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на территории красноярского оборонного завода "Красмаш" произошел 26 апреля на крыше одного из цехов на площади 20 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля. По данным МЧС РФ, огонь охватил один из цехов по производству холодильных установок - цех готовой продукции. Позже агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар в Красноярске произошел в цехе готовой продукции красноярского завода холодильников "Бирюса", расположенного на территории оборонного завода "Красмаш".

В настоящее время пожар ликвидирован.