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В костромской колонии сгорела столовая

Для питания заключенных развернуты полевые кухни

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в исправительной колонии №1 в Костроме, сообщили "Интерфаксу" в региональном УФСИН.

"В ночь на субботу загорелась столовая. Пожарные расчеты прибыли около 02:00, локализация произошла в 2:45, ликвидация - в 4:20. В результате выгорело 500 кв. метров, выведен из строя варочный цех. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Причины пожара предстоит установить экспертам, которые до сих пор работают на месте происшествия.

Несмотря на то, что варочный цех полностью выведен из строя, питание осужденные получили в субботу вовремя.

"Для этого были задействованы пять полевых кухонь. Кроме того, в других колониях увеличили выпечку хлеба", - сказал собеседник агентства.

Россия Костромская область

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