В Ингушетии депутат украл невесту

Как рассказал источник "Интерфакса", ситуацию пришлось урегулировать старейшинам, свадьба состоится, похититель и его сообщники будут оштрафованы

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Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.

"Умыкание женщины произошло в Малгобекском районе Ингушетии. Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться. По предварительной информации, похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация урегулирована старейшинами. Свадьба намечена на ближайшее воскресенье.

Этот случай вызвал резонанс в регионе, так как сами депутаты парламента не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест и полного искоренения древнего кавказского обычая, противоречащего исламским традициям.

Депутату придется заплатить штраф в 200 тыс. рублей в пользу малоимущих в центральной мечети, а пособникам жениха - по 100 тыс. рублей, иначе они будут отлучены от тейпа.