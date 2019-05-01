В Ингушетии депутат украл невесту
Как рассказал источник "Интерфакса", ситуацию пришлось урегулировать старейшинам, свадьба состоится, похититель и его сообщники будут оштрафованы
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
"Умыкание женщины произошло в Малгобекском районе Ингушетии. Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться. По предварительной информации, похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация урегулирована старейшинами. Свадьба намечена на ближайшее воскресенье.
Этот случай вызвал резонанс в регионе, так как сами депутаты парламента не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест и полного искоренения древнего кавказского обычая, противоречащего исламским традициям.
Депутату придется заплатить штраф в 200 тыс. рублей в пользу малоимущих в центральной мечети, а пособникам жениха - по 100 тыс. рублей, иначе они будут отлучены от тейпа.
В ноябре 2013 года духовные лидеры, представители общественности и власти Ингушетии во время конференции в Магасе приняли совместное решение штрафовать молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак, на 200 тыс. рублей. Также штрафом в размере 100 тыс. рублей наказывать пособников женихов и тех, кто будет участвовать в укрытии украденной девушки и переговорах с ее родственниками.
В апреле 2017 года ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за похищение человека с целью вступления в брак.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не поддержал этот законопроект.
Как отметил Евкуров, есть уголовная ответственность за похищение человека и новый закон не нужен. По его мнению, введение уголовной ответственности для похитителей невест в республике не приведет к конкретным результатам.