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Российские истребители дважды за неделю поднимались в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 28 иностранных летательных аппаратов, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили два вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.

Минобороны РФ

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