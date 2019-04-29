Российские истребители дважды за неделю поднимались в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 28 иностранных летательных аппаратов, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили два вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.