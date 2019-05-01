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Беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение пяти часов, начиная с 11:19 по Москве, курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров.

В РоссииБеспилотник ВВС США провел разведывательный полет у западных границ РФЧитать подробнее

При этом в ходе выполнения задания беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, по меньшей мере, четыре раза подлетал на расстояние 36-58 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Маршрут полета американского дрона в Донбасс пролегал через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии в 09:59 по Москве.

Аналогичные полеты вдоль линии разграничения в Донбассе американские тяжелые беспилотники RQ-4B Global Hawk совершили 5, 15, 20 и 23 апреля.

Украина Донбасс США

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