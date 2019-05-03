Пожар на складе резины произошел в промзоне Нижнекамска

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожарные потушили пожар на складе в промышленной зоне Нижнекамска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

По информации ведомства, 2 мая в 21:32 по московскому времени в ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступило сообщение о тлении резины на складе в промышленной зоне Нижнекамска. Силы и средства Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу №2.

"По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит тление резины на площади предварительно 50 кв. метров. Угрозы перехода огня нет, опасности для жителей города не представляет", - говорится в сообщении.

В 22:32 по Москве пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.