Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов Superjet 100

Самолет Sukhoi SuperJet 100 Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet 100 нет, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Накануне Росавиация также заявила, что пока не видит причин для прекращения полетов Superjet. "Пока работает комиссия, делать любые выводы преждевременно", - заявил "Интерфаксу" представитель Росавиации в ответ на вопрос о возможной приостановке эксплуатации этих самолетов.

Между тем информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что в гражданской авиации полеты определенных типов воздушных судов после катастрофы, как правило, не приостанавливаются. По его словам, решение принимается после установления причин происшествия.

Накануне вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар. Следствие сообщало о 41 погибшем в катастрофе, позднее глава Минздрава Вероника Скворцова подтвердила гибель 40 человек.

По предварительным данным, самолет садился в "Шереметьево" с полными баками и без координации с земли: лайнер подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, предположительно, из-за попадания молнии. Самолет с отказавшими системами автоматического управления при посадке трижды ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает три основные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источник в авиационной промышленности, что в работе сгоревшего самолета до сих пор был зафиксирован только один серьезный технический сбой: в январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, однако полет завершился хорошо.