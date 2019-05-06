Посольство США подтвердило гибель американца в авиакатастрофе в "Шереметьево"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево" погиб гражданин США, подтвердило американское посольство в Москве.

"Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате авиакатастрофы рейса SU 1492. Мы можем подтвердить, что в числе погибших - один гражданин США. Мы оказываем все необходимое консульское содействие его семье", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Андреа Калан.

"Мы находимся в контакте с российскими властями по ходу расследования", - добавила она.

В воскресенье вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, совершил аварийную посадку с полными топливными баками в аэропорту "Шереметьево", куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар, из-за которого, по предварительным данным, погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает три основные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших техосмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Представитель "Аэрофлота" сообщил, что пассажиры Superjet эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд, а командир экипажа имел достаточный опыт полетов.