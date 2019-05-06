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Госпитализирован четвертый член экипажа SSJ-100 после катастрофы в "Шереметьево"

Он стал десятым пострадавшим в результате пожара в самолете, унесшего жизни 41 человека

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Десятый пострадавший в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" SSJ-100 в "Шереметьево" обратился в больницу, это член экипажа, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"По информации на 21:00, в НИИ им.Склифосовского находятся пятеро пострадавших: один - в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре человека (экипаж) - средней степени тяжести, переведены в ожоговое отделение", - говорится в распространённом в понедельник вечером сообщении Минздрава.

С утра в НИИ им.Склифосовского было три человека из числа членов экипажа и еще один пострадавший пассажир.

В НИИ им.Вишневского Минздрава России остаются два человека в тяжелом состоянии и двое - в состоянии средней тяжести, без отрицательной динамики.

Пострадавший, который находится в ФМБА, в состоянии средней тяжести "переведен в палату отделения".

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.

На месте крушения Superjet 100 в "Шереметьево"

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Россия Шереметьево

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