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Что случилось этой ночью: вторник, 7 мая

Главная версия в расследовании катастрофы SSJ-100 и бессрочный вид на жительство в России

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Основной версией в расследовании катастрофы самолета SSJ-100 "Аэрофлота" в Шереметьево стали неверные действия пилотов, выяснил "Коммерсантъ". Более точные сведения удастся получить после расшифровки бортовых самописцев: Межгосударственный авиационный комитет сообщает, что параметрический "черный ящик" получил серьезные повреждения, звуковой — в удовлетворительном состоянии.

- Российские и американские дипломаты разошлись во мнениях, обсуждали ли Сергей Лавров и Майк Помпео дело о "вмешательстве" РФ в выборы в США. Российская сторона удивлена заявлением госсекретаря США о том, что вопрос поднимался на встрече в Хельсинки. Помпео настаивает, что заявил главе МИД России о неприемлемости вмешательства в выборы. Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон готов сотрудничать с Россией в решении проблем, в которых интересы двух стран пересекаются.

- Российское правительство рассмотрит возможность введения бессрочного вида на жительство для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение составят случаи его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

- Ряд улиц в центре и на северо-западе Москвы перекроют во время генеральной репетиции Парада Победы. Также с утра 7 мая и до окончания репетиции станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут закрыты на выход.

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