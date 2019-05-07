Директор НИИ Вишневского рассказал о состоянии пострадавших в пожаре на Superjet

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Двое пациентов, пострадавших в результате авиакатастрофы в московском аэропорту "Шереметьево", могут быть выписаны через десять дней, еще двое продолжат лечение, заявил во вторник директор НИИ Вишневского Амиран Ревишвили.

"Двое пациентов (в состоянии средней степени тяжести - ИФ), которые перешли в клинику, еще побудут неделю - дней десять в клинике, а дальше - реабилитация вне стен нашего центра, а два тяжелых пациента будут продолжать пока лечение", - сказал Ревишвили журналистам во вторник.

По его словам, оба пациента с положительной динамикой переведены в отделения. У одного из них еще остается ингаляционная травма. Директор НИИ рассказал, что эти пациенты уже гуляют по территории института.

Ревишвили отметил, что еще один пациент, находившийся в тяжелом состоянии, также перешел в состояние средней тяжести, у него остается ингаляционная травма, врачи ему помогают, и, возможно, через два-три дня он также будет переведен в отделение.

"Пациентка самая тяжелая находится пока на искусственной вентиляции. Там тоже есть определенная положительная динамика, она тоже вступает в полный контакт. К сожалению, у нее выявились эрозии в желудке после гастроскопии, остаются осложнения, связанные с дыхательными путями. Все это требует лечебных мероприятий интенсивных, но состояние ее стабильно тяжелое... Но она в сознании. Вчера был осмотр дыхательных путей, думаем, трубка (оттуда) будет удалена", - сказал Ревишвили.

Он добавил, что родственники посетили всех пациентов. Также работают психологи - "шоковое состояние сохраняется, но у многих регрессирует, становятся более социально реабилитированными". По его словам, во вторник их психологическое состояние "намного лучше, улыбки на лицах пациентов, особенно тех, кто сам может обслуживать себя, выходит во двор".

"У одного из пациентов погиб друг, они вместе летели на отдых. Это травма одна из основных, которая довлеет, он переживает. Друг находился на задних местах", - сказал Ревишвили.

Директор центра добавил, что все пациенты - жители других регионов: Краснодара, Подмосковья, Волгограда, но они "пройдут полную реабилитацию в Москве". Он отметил, что врачи еще пока могут ожидать осложнений в состоянии пациентов, но надеются, "что их будет в минимальном количестве, мы с этим справимся".

Крушение Superjet в "Шереметьево"

Вечером 5 мая Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. При пожаре погиб 41 человек.

В больницы были доставлены десять пострадавших пассажиров и членов экипажа. Основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие накануне сообщило, что рассматриваются три основные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Риски аварийного самолета были застрахованы в компаниях "АльфаСтрахование" и СОГАЗ, сообщает "Аэрофлот" на своем сайте.