"Аэрофлот" начал выплаты компенсаций пассажирам разбившегося SSJ-100

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" начал выплачивать компенсации пассажирам SSJ-100, в результате аварийной посадки которого вечером 5 мая погибли более сорока человек.

"Решения о выплатах было принято советом директоров компании. Первые выплаты проведены четырем пассажирам, которые попали в больницу, и еще одному пассажиру, который отказался от госпитализации", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Аэрофлота".

Ранее сообщалось, что правление "Аэрофлота" приняло решение о выплате по 5 млн рублей за каждого погибшего в авиакатастрофе в "Шереметьево". Кроме того, по 1 млн рублей будет выплачено пассажирам, которым не потребовалась госпитализация и по 2 млн рублей - госпитализированным 5 мая.

"Указанные суммы будут выплачены "Аэрофлотом" в дополнение к обязательным страховым выплатам, предусмотренным Федеральным законом", - уточняла компания.