"Аэрофлот" снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Согласно данным производителя SSJ-100 - компании "Гражданские самолеты Сухого", по состоянию на март 2019 года в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных.

"Аэрофлот" - крупнейший эксплуатант SSJ-100, до катастрофы в его парке числилось 50 таких самолетов.

Согласно закрытой статистике Росавиации по налету судов у российских авиакомпаний в 2018 году, налет SSJ-100 составил 3,6 часов в сутки, сообщала газета "Ведомости". Для сравнения, самые популярные модели - среднемагистральные Airbus A320 и Boeing 737-800 - летали в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно.

Топ-менеджер одного из эксплуатантов SSJ-100 объяснял изданию, что низкий налет лайнера по-прежнему связан с нехваткой запчастей: при необходимости замены компонентов самолеты надолго останавливаются.