"Аэрофлот" снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100
10 мая авиакомпания отменила 14 парных рейсов с использованием этого самолета
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил в пятницу, 10 мая, 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.
Накануне "Аэрофлот" отменил 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее их было пять.
В "Аэрофлоте" ситуацию пока не комментировали.
Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.
Согласно данным производителя SSJ-100 - компании "Гражданские самолеты Сухого", по состоянию на март 2019 года в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных.
"Аэрофлот" - крупнейший эксплуатант SSJ-100, до катастрофы в его парке числилось 50 таких самолетов.
Согласно закрытой статистике Росавиации по налету судов у российских авиакомпаний в 2018 году, налет SSJ-100 составил 3,6 часов в сутки, сообщала газета "Ведомости". Для сравнения, самые популярные модели - среднемагистральные Airbus A320 и Boeing 737-800 - летали в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно.
Топ-менеджер одного из эксплуатантов SSJ-100 объяснял изданию, что низкий налет лайнера по-прежнему связан с нехваткой запчастей: при необходимости замены компонентов самолеты надолго останавливаются.