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Что произошло за день: пятница, 10 мая

Названа причина смерти Доренко, задержан продюсер Mash, Россия уверенно победила Норвегию на ЧМ по хоккею

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стала известна причина смерти Сергея Доренко - он скончался от разрыва аорты. Прощание с журналистом состоится в воскресенье, 12 мая. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

- Продюсера телеграм-канала Mash задержали по подозрению в попытке получить данные об аварийном Sukhoi Superjet 100 при помощи поддельного запроса от имени Генпрокуратуры.

- Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею. Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 5:2.

- На Нью-Йоркской фондовой бирже начали торговаться акции Uber. Дебютные торги открылись на уровне $42 - ниже цены IPO.

- Владимир Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе со счетом 14:7.

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