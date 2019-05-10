Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево" получили выплаты

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" в "Шереметьево" 5 мая получили выплаты, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

По данным властей Заполярья, заявления на получение выплат от страховых компаний подали 20 человек. Двенадцати гражданам Пенсионный фонд России назначил пенсии по потере кормильца.

"Пострадавшим и семьям погибших оказывается необходимая поддержка, продолжают работать психологи и медики", - отмечается в сообщении.

В правительстве Мурманской области отмечают, что 13 мая, спустя девять дней после авиакатастрофы, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан совершит поминальную службу по погибшим.

На следующий день состоится очередное заседание оперативного штаба.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил в инстаграме, что "в состоянии обеих северянок, которые находятся в тяжелом состоянии в больницах Москвы после трагедии с самолётом, есть положительная динамика".

Ранее в пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" сообщили, что первые десять семей из Мурманской области, родственники которых погибли в результате авиакатастрофы, получили выплаты.

Как сообщалось, 8 мая в правительстве Мурманской области открылся центр выплат семьям погибших пассажиров самолёта SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот", где синхронизирована работа региональных властей, страховых компаний, ПФР и "Аэрофлота".

Врио заместителя губернатора Оксана Демченко особо подчеркивала, что "центр будет работать постоянно, без выходных и праздников".

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ 100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

26 человек из числа погибших были жителями Мурманской области, десять из них - из Мурманска.

В Мурманской области с 6 мая был объявлен трехдневный траур. Все праздничные мероприятия до 9 мая были отменены.