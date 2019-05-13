Обвиняемый в загрязнении "Дружбы" Роман Ружечко объявлен в международный розыск

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Один из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Роман Ружечко объявлен в международный розыск, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Ружечко является бывшим генеральным директором ООО "Самаратранснефть-Терминал".

В свою очередь в Самарском районом суде "Интерфаксу" сообщили, что Ружечко проходит обвиняемым по делу о самовольном подключении к нефтяным и газовым трубопроводам либо приведении их в негодность группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.215.3 УК РФ). Представитель суда сообщил, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Также будет назначена дата заседания об избрании меры пресечения в отношении еще одного фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - Романа Трушева.

Как сообщалось ранее Трушев также находится в международном розыске.

Представитель суда отметил, что в настоящее время все четверо арестованных фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" обжаловали решение самарского районного суда об их заключении под стражу.

В Самарском областном суде "Интерфаксу" сообщили, что по данным на утро понедельника, материалы дела для рассмотрения обжалования вынесенных ранее решений районного суда в Самарский областной суд не поступили.

Дело о загрязнении "Дружбы"

Как сообщалось ранее со ссылкой на Следственный комитет России, шесть человек подозреваются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Четверо подозреваемых были задержаны, а затем арестованы. Это генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Следствие считает, что "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

"Самаратранснефть-Терминал" является основным производственным активом ГК "Петронефть". В ГК "Петронефть" также входят "Самаратранснефть", ООО "Самаранефть-сервис", ООО "Петронефтегаздобыча", ООО "ПСК "НефтеГазСтрой" и Самарский НПЗ.

В январе 2019 года сообщалось, что ГК "Петронефть" сменило владельцев. Теперь по 33% группы принадлежит компаниям "Рид" Сергея Суслова, "Спецресурс-Сервис" Александра Соловьева и "Даматриа" Андрея Рябкова. При этом доли всех трех новых акционеров находятся в залоге у Абсолют банка (владеет оставшимся 1% компании) и УК "Трансфингруп" (структура НПФ "Благосостояние"). Ранее владельцем 99% компании был Трушев.