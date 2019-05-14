В "Транснефти" отвергли возможность повредить трубопроводы нефтью с хлоридами

При этом в компании отмечают, что органические хлориды оказывают критическое влияние на работу НПЗ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Органические хлориды, транспортируемые вместе с нефтью по системе магистральных трубопроводов, не обладают коррозийной активностью к материалу трубопроводов, технологического оборудования и конструкциям резервуаров. Такой вывод содержится в заключении НИИ "Транснефть" по вопросу коррозийного воздействия органических хлоридов на объекты трубопроводного транспорта нефти, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

Как отмечается в исследовании, органические хлориды используются в качестве реагента при добыче высоковязкой нефти: нефтедобывающие компании закачивают их в скважины для разжижения асфальто-смолистых отложений и увеличения отдачи пластов. Поэтому вещество попадает в трубопроводную систему только вместе с сырьем, полученным от производителей, "Транснефть" хлорорганические соединения в транспортируемую нефть не добавляет.

Органические хлориды оказывают критическое влияние на работу оборудования НПЗ, так как под воздействием температур более 150 градусов Цельсия вещества разлагаются с выделением соляной кислоты, которая приводит к значительной коррозии внутренней поверхности трубопроводов и оборудования завода, указывается в заключении. Кроме того, при взаимодействии с аммиаком, образующимся при гидрировании соединений азота, которые присутствуют в нефти, образуется хлорид аммония - белое порошкообразное вещество, которое забивает теплообменники, трубопроводы, запорную арматуру и другое оборудования НПЗ. "Хлориды также резко снижают эффективность катализаторов", - отмечают эксперты.

Из-за проблем, связанных с выходом из строя оборудования НПЗ в 2001 году, министерство энергетики своим приказом запретило применение хлорорганических реагентов в процессе добычи нефти, однако этот запрет был отменен в 2012 году.

Проблем, связанных с воздействием хлоридов на трубопроводы "Транснефти", не выявляется, так как при температурах перекачки, принятых в монополии (5-40 градусов Цельсия), разложения органических хлоридов не происходит, и тем самым отсутствует вероятность негативного влияния на работу магистральной трубопроводной системы, поясняют исследователи.

По информации НИИ, до 2002 года в ГОСТ по качеству приема нефти в систему трубопроводного транспорта не содержал требования по ограничению содержания органических хлоридов. "Таким образом, по большей части действующей магистральной трубопроводной системы на протяжении 20-30 лет транспортировали нефть без контроля содержания органических хлоридов, и за этот период негативных коррозионных воздействий со стороны данных химических соединений на трубопроводы и технологическое оборудование не выявлено", - говорится в заключении.

В настоящее время действует ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия", который устанавливает ограничение по массовой доле органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 градусов Цельсия, не более 10 (ppm) мкг/г.

Грязная российская нефть в "Дружбе"

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе. Шесть человек подозреваются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей, а также закачке грязной нефти для сокрытия преступления.

Четверо подозреваемых были задержаны, а затем арестованы. Это генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

В международный розыск объявлены бывший владелец 99% ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко.